00:08
USD 84.80
EUR 100.78
RUB 1.09
Техноблог

Facebook проведет презентацию Oculus Gaming Showcase 21 апреля

21 апреля состоится потоковая трансляция онлайн-мероприятия Oculus Gaming Showcase от Facebook, посвященного новинкам в мире игр с элементами виртуальной реальности. Об этом сообщает компания Oculus.

По бишкекскому времени трансляция начнется в 23.00. Ее можно будет посмотреть на Twitch, Facebook и YouTube.

Анонсируя мероприятие, Facebook обещает презентации игровых новинок от студий Cloudhead Games, Ready At Dawn и ILMxLab. Речь идет в первую очередь о Pistol Whip, Lone Echo II и Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge.

Организаторы Oculus Gaming Showcase отмечают, что в ходе мероприятия будут продемонстрированы «новые кадры из некоторых неизданных игр и другие сюрпризы».

Это будет первое мероприятие от Facebook, посвященное исключительно играм Oculus VR. Компания активно развивает автономную систему виртуальной реальности Oculus Quest 2, которую руководители Facebook называют первой «основной» VR-гарнитурой.

Компания Oculus специализируется на создании аппаратного и программного обеспечения для виртуальной реальности.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/189945/
просмотров: 108
Версия для печати
Материалы по теме
Xiaomi анонсировала экстремальный флагман Mi 11X на Snapdragon 888
Искусственный интеллект научился определять имя человека по фото
Первый марсианский вертолет Ingenuity агентства NASA впервые коснулся Марса
Компания LG заявила о прекращении производства смартфонов
Xiaomi заявила, что стоимость ее некоторых смартфонов может вырасти
YouTube начал автоматически распознавать товары в видео и давать ссылки на них
Смартфон Redmi Note 10 показали на первых фото
Clubhouse набирает популярность. Как им пользоваться, если у вас нет iPhone
За оскорбления в личных сообщениях Instagram будет удалять аккаунты навсегда
Разработчики Instagram добавили функцию восстановления удаленных публикаций
Популярные новости
Xiaomi анонсировала экстремальный флагман Mi&nbsp;11X&nbsp;на Snapdragon 888 Xiaomi анонсировала экстремальный флагман Mi 11X на Snapdragon 888
Искусственный интеллект научился определять имя человека по&nbsp;фото Искусственный интеллект научился определять имя человека по фото
Бизнес
30&nbsp;ночей бесплатного интернета от&nbsp;MegaCom в&nbsp;честь месяца Рамазан 30 ночей бесплатного интернета от MegaCom в честь месяца Рамазан
Приложение RSK24: банковские услуги в&nbsp;вашем телефоне Приложение RSK24: банковские услуги в вашем телефоне
ОАО &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; перевозит нефть на&nbsp;собственный завод в&nbsp;Джалал-Абаде ОАО «Кыргызнефтегаз» перевозит нефть на собственный завод в Джалал-Абаде
Онлайн-календарь Орозо в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Онлайн-календарь Орозо в приложении «Мой О!»
13 апреля, вторник
23:49
Facebook проведет презентацию Oculus Gaming Showcase 21 апреля Facebook проведет презентацию Oculus Gaming Showcase 21...
23:22
В Бишкеке выявили 309 водителей с транзитными номерами, нарушивших ПДД
22:55
На улице Курчатова в Бишкеке вместо тротуара грязь и мусор
22:37
В селе Пригородном не работало цифровое телевидение из-за плановой профилактики
22:15
Вывески и билборды на госязыке. В Джалал-Абаде прошли рейды по предприятиям