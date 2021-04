Facebook проведет презентацию Oculus Gaming Showcase 21 апреля

21 апреля состоится потоковая трансляция онлайн-мероприятия Oculus Gaming Showcase от Facebook, посвященного новинкам в мире игр с элементами виртуальной реальности. Об этом сообщает компания Oculus.

По бишкекскому времени трансляция начнется в 23.00. Ее можно будет посмотреть на Twitch, Facebook и YouTube.

Анонсируя мероприятие, Facebook обещает презентации игровых новинок от студий Cloudhead Games, Ready At Dawn и ILMxLab. Речь идет в первую очередь о Pistol Whip, Lone Echo II и Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge.

Организаторы Oculus Gaming Showcase отмечают, что в ходе мероприятия будут продемонстрированы «новые кадры из некоторых неизданных игр и другие сюрпризы».

Это будет первое мероприятие от Facebook, посвященное исключительно играм Oculus VR. Компания активно развивает автономную систему виртуальной реальности Oculus Quest 2, которую руководители Facebook называют первой «основной» VR-гарнитурой.

Компания Oculus специализируется на создании аппаратного и программного обеспечения для виртуальной реальности.