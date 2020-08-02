Twitter раскрыл, какие функции будут в платной подписке

Социальная сеть Twitter запустила опрос для пользователей. В нем попросят оценить, какие функции пользователи хотели бы видеть в сервисе, пишет TechCrunch.
В опросе компания предложила оценить пользователям следующие опции:
• Отмена отправки твитов. Можно отозвать твит в течение 30 секунд, прежде чем его увидят подписчики.
• Пользовательские цвета. Можно менять цвет фона, ссылок, упоминаний, хештегов и значков.
• Публикация видео. Публиковать видео в более высоком разрешении и в пять раз длиннее, чем сейчас.
• Значки. Добавлять в профиль значки компаний, которые вы представляете.
• Автоответчик. Подготовить серию автоматических ответов.
• Расширенная аналитика. Видеть динамику и наиболее частые упоминания аккаунта.
• Опросы брендов. Проводить опросы пользователей о рекламе, которую запускают компании, чтобы оценивать ее эффективность.