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Техноблог

Решение основателя. Twitter полностью отказывается от политической рекламы

Социальная сеть Twitter откажется от размещения любой политической рекламы. Об этом заявил ее основатель Джек Дорси в своем аккаунте.

«Мы считаем, что распространение политических идей нужно заслуживать, а не покупать», — объяснил такое решение Джек Дорси. По его словам, реклама в интернете эффективна, когда используется в коммерческих целях. Однако в случае с политикой она опасна, так как может изменить жизни миллионов людей с помощью влияния на голоса.

Отмечается, что изменения вступят в силу с 22 ноября.

В августе социальная сеть решила отказаться от рекламы государственных средств массовой информации. Причиной такого решения компания назвала желание «защитить здоровый дискурс и открытый разговор».
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