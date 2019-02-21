В небе над Исландией увидели «огнедышащего дракона»

На фотографии, сделанной в небе над Исландией, можно легко разглядеть голову дракона, крылья и даже фиолетовое пламя, вылетающее из пасти. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Что удивительно, драконоподобное сияние сфотографировали во время низкой активности Солнца, когда вероятность появления таких узоров в небе минимальна.

Необычный узор в небе над Исландией — настоящее чудо природы и довольно обыденная вещь с точки зрения физики. Подобные сияния появляются из-за того, что солнечный ветер (поток заряженных частиц из солнечной короны) взаимодействует с магнитосферой Земли.

Фото Харун Мехмединович/EarthSky

Не менее потрясающее фото северного сияния сделал фотограф Харун Мехмединович. Оно развернулось на фоне столбов с антеннами — HAARP, комплекса радаров, антенн и магнитометров для изучения именно северных сияний.

Исследовательский комплекс HAARP находится в красивейшем месте штата Аляска, на лесистой равнине, зажатой между горными кряжами.

Развертыванием комплекса HAARP занимались военные, поэтому сфотографировать объект ночью не так-то просто — нужны специальные разрешения. А поймать на его фоне сияние — и вовсе сверхзадача.