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Техноблог

Новый спортивный седан представила компания Subaru

В Детройте состоялась премьера мощнейшего спортивного седана STI S209 от автомобильной компании Subaru. Об этом сообщило издание «За рулем».

Версия STI S209 имеет мощность 341 лошадиная сила благодаря турбированному 4-цилиндровому бензиновому мотору объемом 2,5 литра. У S209 все особенное: доведенный двигатель, собственная подвеска, созданные на заказ шины Dunlop и необычные тормоза Brembo.

Внутри двигателя более прочные и легкие кованые поршни и шатуны. Система впуска имеет особую систему воздуховодов, а на рулевом колесе есть кнопка активации системы распыления воды между охладителями.

Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач и полноприводной трансмиссией Subie.

Подвеска STI S209 оснащена амортизаторами Bilstein и более жесткими пружинами, а также 20-миллиметровым стабилизатором поперечной устойчивости. Для лучшей управляемости жесткость кузова увеличили с помощью дополнительных ребер и усиления передних стоек.

Незначительные изменения есть и в салоне S209. Это рулевое колесо со скошенной нижней частью обода, обитое кожей Ultrasuede, и передние кресла Recaro.

В продаже Subaru WRX STI S209 должен появиться в конце 2019 года. Тогда же компания объявит его стоимость.
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