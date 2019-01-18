Новый спортивный седан представила компания Subaru

В Детройте состоялась премьера мощнейшего спортивного седана STI S209 от автомобильной компании Subaru. Об этом сообщило издание «За рулем».

Версия STI S209 имеет мощность 341 лошадиная сила благодаря турбированному 4-цилиндровому бензиновому мотору объемом 2,5 литра. У S209 все особенное: доведенный двигатель, собственная подвеска, созданные на заказ шины Dunlop и необычные тормоза Brembo.





Внутри двигателя более прочные и легкие кованые поршни и шатуны. Система впуска имеет особую систему воздуховодов, а на рулевом колесе есть кнопка активации системы распыления воды между охладителями.

Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач и полноприводной трансмиссией Subie.

Подвеска STI S209 оснащена амортизаторами Bilstein и более жесткими пружинами, а также 20-миллиметровым стабилизатором поперечной устойчивости. Для лучшей управляемости жесткость кузова увеличили с помощью дополнительных ребер и усиления передних стоек.

Незначительные изменения есть и в салоне S209. Это рулевое колесо со скошенной нижней частью обода, обитое кожей Ultrasuede, и передние кресла Recaro.

В продаже Subaru WRX STI S209 должен появиться в конце 2019 года. Тогда же компания объявит его стоимость.