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Спорт

Спортивный календарь с 11 по 17 июня

10-18 июня. Чемпионат Кыргызстана по шахматам. Бишкек

За победу борются игроки не старше 20 лет. В этой возрастной группе у нас множество талантливых ребят.

11-15 июня. Чемпионат Кыргызстана среди женских клубных команд по волейболу, второй тур. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Это заключительный тур национального первенства. Дебютный уверенно выиграл «Дордой». Начало поединков в 11.00, 12.30 и 14.00.

12 июня. Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, 11-й тур

«Кара-Балта» — «Академия» (Ош),
«Абдыш-Ата» (Кант) — «Дордой» (Бишкек),
«Нефтчи» (Кочкор-Ата) — «Алга» (Бишкек).

Национальное первенство все ближе к экватору. В этом туре привлекает внимание принципиальное соперничество «Абдыш-Аты» и «Дордоя».

14 июня — 15 июля. Чемпионат мира по футболу. Россия

Участвуют 32 сборные. На предварительном этапе их разделили на восемь групп. Расписание состязаний можно узнать здесь.

14-18 июня. Чемпионат Азии по карате кекушинкай. Астана (Казахстан)

Кыргызстан представляют семь бойцов. Недавно в рамках подготовки к ЧА они успешно выступили в Казахстане.

15 июня. Международные соревнования M-1 Challenge 94 по смешанным единоборствам. Оренбург (Россия)

В программе семь схваток с участием бойцов-профессионалов из девяти стран. В весовой категории до 70,3 килограмма дерутся Рубенилтон Перейра (Бразилия) и Бактыбек уулу Октом (Кыргызстан).

16-17 июня. Международные соревнования по легкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой. Бишкек, стадион имени Д.Омурзакова

Турнир проводится ежегодно. Участвуют ведущие атлеты Центральной Азии и нескольких стран дальнего зарубежья.

17 июня. Открытый чемпионат Центральной Азии по современному мечевому бою. Бишкек, школа № 29, 9.00

И такие турниры бывают! Ожидается участие представителей КР, Казахстана, России, Турции и Узбекистана. Вход свободный.
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