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Спорт

Алишер Якупбаев победил в четвертом туре чемпионата КР по настольному теннису

Алишер Якупбаев победил в четвертом туре открытого чемпионата Кыргызстана по настольному теннису по лигам. Об этом сообщил генеральный секретарь ассоциации данного вида спорта КР Шухрат Тешаев.

Турнир состоит из десяти туров. Спортсмены разделены по лигам, в каждой по шесть человек, играют по круговой системе. После каждого тура теннисисты, занявшие последние два места, выбывают в нижестоящую лигу, а оттуда в вышестоящую выходят два лидера.

Ш.Тешаева
Фото Ш.Тешаева. Чемпионат КР по настольному теннису

Четвертый тур прошел в Бишкеке в центре настольного тенниса «Карвен». Участвовало около 70 спортсменов из КР и Туркменистана. В высшей лиге без поражений выступил Алишер Якупбаев. На втором месте — Талгат Сагындыков, на третьем — Вячеслав Клычев. Из высшей лиги выбывают Бакыт Нишанов и Нуртай Курманалиев, а им на смену приходят Талант Сагындыков и Азиз Кыдырбаев.

Следующий тур пройдет 13 мая.
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