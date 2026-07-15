Мбаппе обновил рекорд сборной Франции по количеству матчей на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал рекордсменом национальной команды по количеству игр на чемпионатах мира.

Фото ФИФА. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал рекордсменом национальной команды по количеству игр на чемпионатах мира

Сегодня он вышел на поле в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Испанией. Однако ни одного мяча не забил.

Килиан Мбаппе провел 21 матч на мундиалях, обойдя по этому показателю экс-голкипера французов Уго Льориса. Он является лучшим бомбардиром французов — в его активе 20 забитых голов. По этому показателю уступает только Лионелю Месси (21).

Во втором полуфинале чемпионата мира — 2026 сыграют сборные Аргентины и Англии.

Решающий матч состоится в Ист-Ратерфорде (США).

Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.