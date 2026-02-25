20:39
Спорт

Турнир по борьбе в Албании. Эрназар Акматалиев и Орозобек Токтомамбетов в финале

Фото UWW. Эрназар Акматалиев

В Албании стартовал рейтинговый турнир по спортивной борьбе. Об этом сообщает Объединенный мир борьбы (UWW).

Орозобек Токтомамбетов (до 74 килограммов) и Эрназар Акматалиев (до 70 килограммов) вышли в финал.

Соперником Токтомамбетова был грузинский спортсмен, а Акматалиева — казахстанский.

Орозобек Токтомамбетов ранее одержал победы над соперниками из Азербайджана и США. В схватке за золото он встретится с иранцем.

Эрназар Акматалиев был сильнее представителей России и Молдовы. За первое место он поборется с американцем.

Еще один кыргызстанец Залкарбек Табалдиев в полуфинале уступил представителю США и теперь поборется за бронзу.
