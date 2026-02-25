Турнир по борьбе в Албании. Эрназар Акматалиев и Орозобек Токтомамбетов в финале

В Албании стартовал рейтинговый турнир по спортивной борьбе. Об этом сообщает Объединенный мир борьбы (UWW).
Орозобек Токтомамбетов (до 74 килограммов) и Эрназар Акматалиев (до 70 килограммов) вышли в финал.
Соперником Токтомамбетова был грузинский спортсмен, а Акматалиева — казахстанский.
Орозобек Токтомамбетов ранее одержал победы над соперниками из Азербайджана и США. В схватке за золото он встретится с иранцем.
Эрназар Акматалиев был сильнее представителей России и Молдовы. За первое место он поборется с американцем.
Еще один кыргызстанец Залкарбек Табалдиев в полуфинале уступил представителю США и теперь поборется за бронзу.