Сборная Кыргызстана по футболу опустилась на две позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Кыргызстана по футболу оказалась на 106-м месте в рейтинге ФИФА. Обновленный список опубликован на сайте международной федерации.

Команда КР опустилась на две позиции.

В рейтинге 210 сборных. В пятерке лидеров — Испания, Франция, Аргентина, Англия и Португалия.

В зоне АФК сборная Кыргызстана занимает 17-е место.

Напомним, отечественная сборная принимала участие в Кубке наций CAFA в РУз, где заняла последнее место в группе. Кыргызстанцы сыграли вничью с Туркменистаном, проиграли Оману и Узбекистану.

Женская сборная КР занимает 139-е место в рейтинге Международной федерации футбола.