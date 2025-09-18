22:58
USD 87.45
EUR 103.44
RUB 1.05
Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу опустилась на две позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Кыргызстана по футболу оказалась на 106-м месте в рейтинге ФИФА. Обновленный список опубликован на сайте международной федерации.

Команда КР опустилась на две позиции.

В рейтинге 210 сборных. В пятерке лидеров — Испания, Франция, Аргентина, Англия и Португалия.

В зоне АФК сборная Кыргызстана занимает 17-е место.

Напомним, отечественная сборная принимала участие в Кубке наций CAFA в РУз, где заняла последнее место в группе. Кыргызстанцы сыграли вничью с Туркменистаном, проиграли Оману и Узбекистану.

Женская сборная КР занимает 139-е место в рейтинге Международной федерации футбола.
Ссылка: https://24.kg/sport/344064/
просмотров: 175
Версия для печати
Материалы по теме
Лига вызова АФК. «Мурас Юнайтед» сыграет в Бишкеке, «Абдыш-Ата» — в Бутане
Кубок Азии по футболу (U 23). Стали известны все участники финального раунда
Бишкек ликует: сборная Кыргызстана разгромила Шри-Ланку. Как это было
Сборная Кыргызстана по футболу (U 23) вышла в финальную часть Кубка Азии
Отбор на Кубок Азии по футболу U-23. Болельщиков в Бишкеке ждет шоу-программа
Кубок Азии: Отборочный матч Кыргызстана и Узбекистана закончился ничьей
Команды «Достук» выступят за Национальную футбольную академию КФС в чемпионатах
CAFA Nations Cup. Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Узбекистану
Отбор на Кубок Азии (U 23). Сборная Кыргызстана по футболу обыграла Палестину
CAFA Nations Cup. Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Оману
Популярные новости
История русской девушки-улакчи из&nbsp;Орловки покорила соцсети История русской девушки-улакчи из Орловки покорила соцсети
Оргкомитет объявил дату Всемирных игр кочевников в&nbsp;Кыргызстане Оргкомитет объявил дату Всемирных игр кочевников в Кыргызстане
Айсулуу Тыныбекова объявила о&nbsp;возвращении в&nbsp;большой спорт Айсулуу Тыныбекова объявила о возвращении в большой спорт
Новый мировой рекорд в&nbsp;прыжках с&nbsp;шестом установлен на&nbsp;чемпионате мира: 6,30 Новый мировой рекорд в прыжках с шестом установлен на чемпионате мира: 6,30
Бизнес
MBANK возвращает пенсионерам до&nbsp;10&nbsp;процентов кешбэка по&nbsp;карте &laquo;Элкарт&raquo; MBANK возвращает пенсионерам до 10 процентов кешбэка по карте «Элкарт»
Оформи виртуальные карты Visa и&nbsp;Mastercard в&nbsp;приложении Eldik Оформи виртуальные карты Visa и Mastercard в приложении Eldik
Хотите VIP-номер в&nbsp;подарок? Подключайте тариф из&nbsp;линейки &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; Хотите VIP-номер в подарок? Подключайте тариф из линейки «Переходи на О! Комбо»
Кешбэк 100 процентов за&nbsp;каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада Кешбэк 100 процентов за каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада
18 сентября, четверг
22:40
Президент России предложил подумать над отменой патентов для мигрантов Президент России предложил подумать над отменой патенто...
22:20
Сборная Кыргызстана по футболу опустилась на две позиции в рейтинге ФИФА
22:02
Как в Гарри Поттере. Банкет в честь визита Дональда Трампа в Великобританию
21:48
Получить квалификационный сертификат в Минстрое Кыргызстана стало проще
21:46
Президент США: Владимир Путин меня подвел