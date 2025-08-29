Лига чемпионов Азии. Футболистки из Кыргызстана уступили команде из Иордании

Действующий чемпион Кыргызстана по футболу среди женских команд «СДЮШОР СИ—Азиягол» сыграл второй матч в отборочном раунде Лиги чемпионов Азии, проходящем в Малайзии. Об этом kyzdarkurama сообщает в Instagram.

В матче второго тура в группе С клуб из Кыргызстана уступил «Этихаду» из Иордании — 1:3.

Мяч в составе «СДЮШОРСИ-Азиягол» забила Бактыгуль Токтоболотова на 71-й минуте.

Напомним, что в первом туре «СДЮШОРСИ-Азиягол» сыграл вничью с чемпионом Малайзии — клубом «Келана Юнайтед».

Матчи третьего тура пройдут 31 августа. Наши футболистки сыграют против «Лайон Сити» (Сингапур).