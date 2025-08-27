Футболистки из Кыргызстана сыграли первый матч в Лиге чемпионов Азии

Действующий чемпион Кыргызстана по футболу среди женских команд «СДЮШОР СИ—Азиягол» дебютировал в Лиге чемпионов Азии. Об этом сообщает в соцсетях Кыргызский футбольный союз.

По его данным, спортсменки принимают участие в отборочном раунде турнира, который проходит в Малайзии.

В матче первого тура 25 августа футболистки играли против действующих чемпионок Малайзии «Келана Юнайтед». Встреча завершилась вничью 0:0.

В другом матче этой группы «Лайон Сити» из Сингапура обыграл иорданский «Этихад» со счетом 2:0.

Матчи второго тура пройдут 28 августа, кыргызстанки сыграют против «Этихада».