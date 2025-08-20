Матчи группового этапа Лиги вызова АФК по футболу пройдут в Кыргызстане. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

По его данным, в групповой цикл турнира прошли две команды — действующий чемпион страны «Абдыш-Ата» и обладатель Кубка КР — «Мурас Юнайтед».

«КФС совместно с клубами подал заявку в АФК на проведение матчей обеих групп. АФК предоставила футбольному клубу «Мурас Юнайтед» право проведения групповых матчей», — говорится в сообщении.

Жеребьевка состоится 28 августа. 12 команд будут разделены на три группы.