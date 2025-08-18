22:23
Кыргызстанец Адилет Акылбеков завоевал серебро чемпионата мира по борьбе (U 20)

Кыргызстанец Адилет Акылбеков завоевал серебряную медаль чемпионата мира по вольной борьбе среди спортсменов не старше 20 лет, проходящем в городе Самоков (Болгария). Об этом сообщается на сайте UWW.

В весовой категории до 74 килограммов в финале он уступил спортсмену из России Исмаилу Ханиеву — 0:11.

Напомним, кыргызстанец начал со стадии 1/16 финала и досрочно победил соперника из Канады со счетом 12:0, затем также досрочно одолел борца из Литвы. В полуфинале Адилет Акылбеков оказался сильнее казахстанца, а в поединке за выход в финал — борца из Италии.

Завтра Баяман Керимбеков (до 57 кг), Омурбек Асан уулу (до 50 кг) и Максат Табылдиев (до 79 кг) поборются в утешительных турнирах за бронзу.

Отметим, первенство мира по борьбе среди спортсменов до 20 лет завершится 24 августа.

 
