Кыргызстанец Нурадин Рустамбек уулу вышел в полуфинал Кубка мира по боксу в Астане. Об этом сообщила федерация данного вида спорта.

Фото Федерации бокса. Кыргызстанец Нурадин Рустамбек уулу вышел в полуфинал Кубка мира в Астане

Нурадин Рустамбек уулу заявлен на этом турнире под эгидой World Boxing в весовой категории до 75 килограммов. По результатам жеребьевки он стартовал со стадии 1/4 финала.

Первым соперником нашего боксера стал представитель Англии Кайл Шоу-Таллин, которого он победил раздельным решением и вышел в полуфинал.

В поединке 1/2 финала Нурадин Рустамбек уулу выйдет на ринг против спортсмена из Болгарии Рами Кивана.

Сегодня еще один кыргызстанец Омар Ливаза проведет поединок 1/4 финала.

Остальные три представителя Кыргызстана выбыли из борьбы за медали.