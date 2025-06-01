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Спорт

Турнир по борьбе в Монголии. Кыргызстанец Тайырбек Жумашбек уулу завоевал золото

В Монголии прошел рейтинговый турнир по спортивной борьбе Ulaanbaatar Open. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

В турнире по вольной борьбе в весовой категории до 65 килограммов Тайырбек Жумашбек уулу завоевал золотую медаль.

В финале он оказался сильнее Джамбулата Кизинова из России — 6:0.

В этой же весовой категории Икромджон Хаджимуродов завоевал бронзовую медаль. Бекболот Мырзаназар уулу занял третье место в весовой категории до 61 килограмма.

Напомним, накануне в весовой категории до 74 килограммов Орозобек Токтомамбетов занял третье место.
Ссылка: https://24.kg/sport/331145/
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