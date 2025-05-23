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Спорт

Мырзакир Кошалиев и Омар Ливаза — чемпионы Азии по боксу U-22. Итоги сборной КР

В городе Коломбо (Шри-Ланка) завершился чемпионат Азии среди спортсменов не старше 22 лет по боксу. Об этом сообщает федерация данного вида спорта КР в соцсетях.

Спортсмены из Кыргызстана Омар Ливиза и Мырзакир Кошалиев выиграли золотые медали.

Алмаз Орозбеков, Элдар Турдубаев, Сагын Сатыбалды уулу и Азим Чойбеков завоевали серебряные награды.

Зафарбек Камилов, Тургунбек Иманкадыров, Даниел Абдрахманов — обладатели третьих мест.

Напомним, юношеская сборная Кыргызстана завоевала 14 медалей чемпионата Азии.
Ссылка: https://24.kg/sport/330241/
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