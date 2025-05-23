В городе Коломбо (Шри-Ланка) завершился чемпионат Азии среди спортсменов не старше 22 лет по боксу. Об этом сообщает федерация данного вида спорта КР в соцсетях.
Спортсмены из Кыргызстана Омар Ливиза и Мырзакир Кошалиев выиграли золотые медали.
Алмаз Орозбеков, Элдар Турдубаев, Сагын Сатыбалды уулу и Азим Чойбеков завоевали серебряные награды.
Зафарбек Камилов, Тургунбек Иманкадыров, Даниел Абдрахманов — обладатели третьих мест.
Напомним, юношеская сборная Кыргызстана завоевала 14 медалей чемпионата Азии.