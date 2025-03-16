В Бишкеке завершился женский блиц-турнир по шахматам «Мудрая Ладья — 2025», посвященный Международному женскому дню 8 Марта. Об этом сообщили в Кыргызском шахматном союзе.
По его данным, в турнире приняли участие 30 представительниц женского пола.
Турнир А (рейтинговые игроки):
- первое место — Диана Омурбекова;
- второе место — Аймончок Жунусбекова;
- третье место — Айжан Съездбекова.
Турнир Б (безрейтинговые игроки):
- первое место — Асылзат Азимова;
- второе место — Асема Турсунбекова;
- третье место — Элика Аскерова.