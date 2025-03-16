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Спорт

В Бишкеке завершился женский блиц-турнир по шахматам «Мудрая Ладья — 2025»

В Бишкеке завершился женский блиц-турнир по шахматам «Мудрая Ладья — 2025», посвященный Международному женскому дню 8 Марта. Об этом сообщили в Кыргызском шахматном союзе.

По его данным, в турнире приняли участие 30 представительниц женского пола.

Турнир А (рейтинговые игроки):

  • первое место — Диана Омурбекова;
  • второе место — Аймончок Жунусбекова;
  • третье место — Айжан Съездбекова.

Турнир Б (безрейтинговые игроки):

  • первое место — Асылзат Азимова;
  • второе место — Асема Турсунбекова;
  • третье место — Элика Аскерова.
Ссылка: https://24.kg/sport/322962/
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