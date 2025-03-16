В Бишкеке завершился женский блиц-турнир по шахматам «Мудрая Ладья — 2025», посвященный Международному женскому дню 8 Марта. Об этом сообщили в Кыргызском шахматном союзе.

По его данным, в турнире приняли участие 30 представительниц женского пола.

Турнир А (рейтинговые игроки):

первое место — Диана Омурбекова;

второе место — Аймончок Жунусбекова;

третье место — Айжан Съездбекова.

Турнир Б (безрейтинговые игроки):