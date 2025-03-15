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Спорт

Кыргызстан примет футбольную сборную Катара

В рамках второго раунда отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года национальная сборная страны впервые в истории обеспечила себе выход в третий раунд и квалифицировалась на Кубок Азии 2027-го. Об этом сообщает пресс-служба Кыргызского футбольного союза.

Отмечается, что 25 марта в третьем раунде отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года национальная сборная КР встретится с действующим чемпионом Азии сборной Катара на главной арене столицы — стадионе имени Долона Омурзакова в 18.00.

«Это будет первая домашняя встреча национальной сборной в 2025-м. В третьем раунде 18 команд разделены на три группы по шесть сборных. По итогам этого этапа по две лучшие команды из каждой группы получат путевки на чемпионат мира 2026 года. В четвертом квалификационном раунде определятся еще два представителя от Азии, а через межконтинентальный плей-офф будет разыграно дополнительное место для участия в чемпионате мира. Наша сборная попала в группу А вместе с командами Ирана, Катара, ОАЭ, Северной Кореи и Узбекистана», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что зрители получат угощения и смогут совершить ифтар на стадионе.
Ссылка: https://24.kg/sport/322919/
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