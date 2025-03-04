Директором стал Эмил Кутманов. Ранее он был членом исполнительного комитета Кыргызского футбольного союза и генеральным директором канала «Кыргыз Спорт ТВ».

По данным муниципалитета, Эмил Кутманов намерен продолжить работу по улучшению клуба, развитию команды и привлечению внимания болельщиков.

Фото пресс-службы мэрии. Эмил Кутманов (слева)

«Алга» — старейший футбольный клуб в Кыргызстане, который основан в 1947 году. В структуру мэрии входит с 2010-го. В сезоне 2021 года команда стала бронзовым призером чемпионата КР, финалистом Кубка КР.