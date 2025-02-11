08:48
USD 87.45
EUR 90.27
RUB 0.90
Спорт

Пловцы из Кыргызстана успешно выступили на чемпионате Азии среди школьников

Фото Федерации водных видов спорта КР. Сборная Кыргызстана

Сборная Кыргызстана по плаванию выступила на чемпионате Азии по плаванию среди школьников в Бангкоке. Об этом сообщила Федерация водных видов спорта КР в соцсетях.

«Спортсмены завоевали десятки медалей, продемонстрировав высокий уровень подготовки и мастерства», — написали в федерации.

Лидерами команды стали:

  • Михаил Хегай — 7 золотых, по 1 серебряной и бронзовой медали;
  • Амир Кыдырмаев — 6 золотых медалей;
  • Даниэль Насрединов — 4 золотые медали;
  • Санжар Мусаев — 5 золотых, по 3 серебряных и бронзовых медали;
  • Айымкыз Айдаралиева — 6 золотых, по 1 серебряной и бронзовой медали;
  • Александр Мазниченко — по 2 золотых и серебряных, 4 бронзовых медали.

В успех сборной команды также внесли вклад другие спортсмены, завоевавшие золотые, серебряные и бронзовые медали, подтверждая высокий уровень кыргызстанского плавания.

По итогам соревнований Амир Кыдырмаев признан лучшим спортсменом в старшей группе, Даниэль Насрединов — лучшим спортсменом в группе 2009 года рождения. Михаил Хегай занял второе место в группе 2012 года, Айдаралиева Айымкыз и Санжар Мусаев — третьи места в группе 2010 года.

«Этот чемпионат стал очередным доказательством роста кыргызстанского плавания на международной арене. Поздравляем наших спортсменов с триумфальным выступлением и желаем новых побед!» — отметили в федерации.
Ссылка: https://24.kg/sport/319494/
просмотров: 126
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец Денис Петрашов занял четвертое место на чемпионате мира по плаванию
Кыргызстанец занял второе место на чемпионате мира по вейкборду
Олимпиада-2024. Сегодня Денис Петрашов выступит на дистанции 200 метров брассом
Олимпиада-2024. Пловец из Кыргызстана Денис Петрашов не прошел в полуфинал
Олимпиада-2024. Первым из Кыргызстана выступит пловец Денис Петрашов
Султан Жумабек уволился из милиции, чтобы воплотить мечту — переплыть Сон-Куль
Пловцы с синдромом Дауна из Кыргызстана завоевали медали специальной Олимпиады
Пловцы из Кыргызстана завоевали медали на турнире в Таразе
Пловец из Кыргызстана Денис Петрашов выиграл золотую медаль турнира в США
Кыргызстанский пловец Денис Петрашов выиграл второе золото на чемпионате Азии
Популярные новости
Азиада. Лыжники из&nbsp;Кыргызстана начнут борьбу за&nbsp;медали 8&nbsp;февраля Азиада. Лыжники из Кыргызстана начнут борьбу за медали 8 февраля
Азиада. Сборная Кыргызстана по&nbsp;керлингу завершила выступление в&nbsp;смешанных парах Азиада. Сборная Кыргызстана по керлингу завершила выступление в смешанных парах
Азиада. Сборная Кыргызстана по&nbsp;хоккею сыграет в&nbsp;четвертьфинале с&nbsp;Гонконгом Азиада. Сборная Кыргызстана по хоккею сыграет в четвертьфинале с Гонконгом
Азиада. Кыргызстанцы в&nbsp;топ-10&nbsp;в турнире по&nbsp;керлингу среди смешанных пар Азиада. Кыргызстанцы в топ-10 в турнире по керлингу среди смешанных пар
Бизнес
Изобильные урожаи с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Изобильные урожаи с «Оптима Банком»
Делайте переводы в&nbsp;&laquo;Юнистрим&raquo; и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль и&nbsp;ценные призы Делайте переводы в «Юнистрим» и получите шанс выиграть автомобиль и ценные призы
Три дня до&nbsp;судьбоносного розыгрыша: 10&nbsp;миллионов сомов могут стать вашими! Три дня до судьбоносного розыгрыша: 10 миллионов сомов могут стать вашими!
Откройте для себя Таиланд с&nbsp;&laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo;! Успейте принять участие в&nbsp;акции! Откройте для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»! Успейте принять участие в акции!
11 февраля, вторник
08:46
Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт стали и алюминия Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на ...
08:33
Пловцы из Кыргызстана успешно выступили на чемпионате Азии среди школьников
08:21
Реализацию совместных проектов обсудили глава кабмина и министр энергетики ОАЭ
08:12
Прокуратура проверяет законность договоров аренды муниципального имущества
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
10 февраля, понедельник
23:41
«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе в App Store и Google Play
23:09
Сборная Кыргызстана обыграла Таджикистан на женском чемпионате CAFA по футзалу
22:34
В Италии телефонные мошенники убедили расстаться с деньгами даже миллиардеров
22:00
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
21:22
Одна обезьяна оставила без электричества 22 миллиона жителей Шри-Ланки