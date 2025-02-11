Пловцы из Кыргызстана успешно выступили на чемпионате Азии среди школьников

Сборная Кыргызстана по плаванию выступила на чемпионате Азии по плаванию среди школьников в Бангкоке. Об этом сообщила Федерация водных видов спорта КР в соцсетях.

«Спортсмены завоевали десятки медалей, продемонстрировав высокий уровень подготовки и мастерства», — написали в федерации.

Лидерами команды стали:

Михаил Хегай — 7 золотых, по 1 серебряной и бронзовой медали;

Амир Кыдырмаев — 6 золотых медалей;

Даниэль Насрединов — 4 золотые медали;

Санжар Мусаев — 5 золотых, по 3 серебряных и бронзовых медали;

Айымкыз Айдаралиева — 6 золотых, по 1 серебряной и бронзовой медали;

Александр Мазниченко — по 2 золотых и серебряных, 4 бронзовых медали.

В успех сборной команды также внесли вклад другие спортсмены, завоевавшие золотые, серебряные и бронзовые медали, подтверждая высокий уровень кыргызстанского плавания.

По итогам соревнований Амир Кыдырмаев признан лучшим спортсменом в старшей группе, Даниэль Насрединов — лучшим спортсменом в группе 2009 года рождения. Михаил Хегай занял второе место в группе 2012 года, Айдаралиева Айымкыз и Санжар Мусаев — третьи места в группе 2010 года.

«Этот чемпионат стал очередным доказательством роста кыргызстанского плавания на международной арене. Поздравляем наших спортсменов с триумфальным выступлением и желаем новых побед!» — отметили в федерации.