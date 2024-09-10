VI Всемирные игры кочевников в 2026 году пройдут в Кыргызстане. Об этом журналистам сообщил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов.

«Хочу поделиться с вами хорошей новостью. Всемирные игры кочевников вернутся на родину и пройдут в 2026-м», — сказал он.

Чиновник также прокомментировал выступления спортсменов сборной страны. По его словам, «наши спортсмены на Играх в Астане показывают хорошие результаты и уже завоевали 14 медалей».

В 2014, 2016 и 2018 годах Всемирные игры прошли в Кыргызстане, в 2022-м — в Турции.

Напомним, 7 августа замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Чынгыз Эсенгул уулу сообщал, что VI ВИК проведут в Кыргызстане. Затем замглавы кабмина Эдиль Байсалов заявил, что они пройдут в Узбекистане.