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Спорт

VI Всемирные игры кочевников в 2026 году пройдут в Кыргызстане

VI Всемирные игры кочевников в 2026 году пройдут в Кыргызстане. Об этом журналистам сообщил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов.

«Хочу поделиться с вами хорошей новостью. Всемирные игры кочевников вернутся на родину и пройдут в 2026-м», — сказал он.

Чиновник также прокомментировал выступления спортсменов сборной страны. По его словам, «наши спортсмены на Играх в Астане показывают хорошие результаты и уже завоевали 14 медалей».

В 2014, 2016 и 2018 годах Всемирные игры прошли в Кыргызстане, в 2022-м — в Турции.

Напомним, 7 августа замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Чынгыз Эсенгул уулу сообщал, что VI ВИК проведут в Кыргызстане. Затем замглавы кабмина Эдиль Байсалов заявил, что они пройдут в Узбекистане.
Ссылка: https://24.kg/sport/304532/
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