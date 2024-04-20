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Спорт

Реконструкция стадиона в Бишкеке: глава Футбольного союза раздал поручения

Сегодня на стадионе имени Долона Омурзакова прошло выездное собрание с участием главы Кыргызского футбольного союза Камчыбека Ташиева.

КФС
Фото КФС

В нем также приняли участие представители КФС, мэрии Бишкека, Министерства финансов, департамента физической культуры и спорта, Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Федерации легкой атлетики КР.

Даны поручения по проведению предстоящей реконструкции стадиона. Мэрии поручено провести работы по благоустройству территории вокруг стадиона, КФС ответственен за улучшение состояния футбольного поля и ремонт системы освещения стадиона. Министерству финансов и Госстрою поручено запланировать ремонт и изыскать необходимые источники финансирования.

Реконструкция стадиона начнется 10 июня, ее планируют завершить в сентябре 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/sport/292150/
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