09:02
USD 89.43
EUR 97.70
RUB 0.99
Спорт

Хоккей, тайский бокс и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев

29 февраля — 12 марта. Лицензионный турнир по боксу. Бусто-Арсицио (Италия)

На турнире разыграют 49 лицензий на Олимпийские игры в Париже.

13 марта. Кубок АФК по футболу. Бишкек

«Абдыш-Ата» — «Тайчун Фучуро» (Китайский Тайбэй).

10-16 марта. Чемпионат мира по хоккею (третий дивизион). Бишкек

Кыргызстанская команда сыграет в третьем дивизионе среди команд группы А, где заявлены шесть сборных. Победитель получит право выйти во второй дивизион (группа В).

11 марта, 20.00: Кыргызстан — Люксембург;
13 марта, 20.00: Кыргызстан — Туркменистан;⠀
14 марта, 20.00: Кыргызстан — Мексика;
16 марта, 20.00: Кыргызстан — ЮАР.

12-20 марта. Чемпионат мира по муай-тай (тайскому боксу). Бангкок (Таиланд)

Сборная Кыргызстана выступит в следующем составе: Алия Саалыева, Махабат Орозбекова, Султан Атагельдиев, Милана Шихшабекова, Ахмед Ашурбеков, Мухамед Али Алиев, Фарида Абдуева, Диана Зайнитдинова. Выступающий тренер — Александр Кононенко.
Ссылка: https://24.kg/sport/288567/
просмотров: 998
Версия для печати
Материалы по теме
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана выиграла у команды Люксембурга
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана проиграла, пропустив девять шайб
В Бишкеке стартовал чемпионат мира по хоккею (третий дивизион)
Кубок АФК. Футболисты клуба «Абдыш-Ата» разгромили «Тайчунг Футуро»
Суперлига, борьба и Кубок АФК. Соревнования с участием кыргызстанцев
Бишкекте өтө турган хоккей боюнча дүйнө чемпионатына алты команда катышат
На чемпионате мира по хоккею в Бишкеке сыграют шесть команд
Экс-президент Кыргызского футбольного союза стал его генеральным секретарем
Камчыбек Ташиев встретился с тренером сборной страны по футболу. Что обсудили
Чемпион Кыргызстана по футболу «Абдыш-Ата» проиграл московскому «Спартаку»
Популярные новости
Чемпионат мира по&nbsp;хоккею. Сборная Кыргызстана проиграла, пропустив девять шайб Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана проиграла, пропустив девять шайб
Чемпионат мира по&nbsp;хоккею. Сборная Кыргызстана выиграла у&nbsp;команды Люксембурга Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана выиграла у команды Люксембурга
Yasar Dogu&amp;Vehbi Emre. Еще два золота в&nbsp;копилке сборной Кыргызстана от&nbsp;борцов Yasar Dogu&Vehbi Emre. Еще два золота в копилке сборной Кыргызстана от борцов
Кыргызстанец выиграл бой на&nbsp;турнире ONE Fight Night Кыргызстанец выиграл бой на турнире ONE Fight Night
Бизнес
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
13 марта, среда
09:00
Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращ...
08:39
Кыргызстанцам презентуют российские вузы, в которые могут поступить желающие
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 марта, вторник
23:45
Samsung сократила сроки поддержки своих смартфонов
23:19
В Бишкеке могут появиться диагональные переходы и «вафельная» разметка
22:41
Мужчина пытался передать в колонию телефон, спрятав его в торт
22:20
УПСМ напоминает. Пешеходам нельзя регулировать движение, если светофор отключен
22:00
Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить