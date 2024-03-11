Хоккей, тайский бокс и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев

29 февраля — 12 марта. Лицензионный турнир по боксу. Бусто-Арсицио (Италия)

На турнире разыграют 49 лицензий на Олимпийские игры в Париже.

13 марта. Кубок АФК по футболу. Бишкек

«Абдыш-Ата» — «Тайчун Фучуро» (Китайский Тайбэй).

10-16 марта. Чемпионат мира по хоккею (третий дивизион). Бишкек

Кыргызстанская команда сыграет в третьем дивизионе среди команд группы А, где заявлены шесть сборных. Победитель получит право выйти во второй дивизион (группа В).

11 марта, 20.00: Кыргызстан — Люксембург;

13 марта, 20.00: Кыргызстан — Туркменистан;⠀

14 марта, 20.00: Кыргызстан — Мексика;

16 марта, 20.00: Кыргызстан — ЮАР.

12-20 марта. Чемпионат мира по муай-тай (тайскому боксу). Бангкок (Таиланд)

Сборная Кыргызстана выступит в следующем составе: Алия Саалыева, Махабат Орозбекова, Султан Атагельдиев, Милана Шихшабекова, Ахмед Ашурбеков, Мухамед Али Алиев, Фарида Абдуева, Диана Зайнитдинова. Выступающий тренер — Александр Кононенко.