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Спорт

Спецназ Девятой службы ГКНБ вошел в топ-5 команд на чемпионате мира в Дубае

Команда «Калкан», представленная военнослужащими сил специального назначения Девятой службы ГКНБ Кыргызстана, по итогам пяти дней заняла четвертое место в международных соревнованиях UAE SWAT Challenge 2024 в Дубае. Об этом сообщает сайт соревнований.

Отметим, по итогам четвертого дня команда КР стала второй. В итоговом протоколе она оказалась на четвертом месте, уступив три очка казахстанской сборной.

с сайта соревнований
Фото с сайта соревнований. Команда «Калкан»

Напомним, в 2023 году команда заняла восьмое место.

The UAE SWAT Challenge — неофициальный чемпионат мира среди подразделений специального назначения силовых структур. В 2024-м соревнования проводятся в пятый раз, в них более 80 команд из почти 50 стран выявили лучших в пяти испытаниях: тактические соревнования, соревнования по нападению, спасение офицеров, соревнования по высотным башням и полоса препятствий.
Ссылка: https://24.kg/sport/286261/
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