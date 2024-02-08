Турнир CAFA. Сборная Кыргызстана по футзалу уступила Ирану с крупным счетом

Сборная Кыргызстана по футзалу провела третью игру на чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации, который проходит в Душанбе. Об этом сообщается на странице сборной в Instagram.

Матч с командой Ирана закончился о счетом 0:11 не в пользу кыргызстанок.

Ранее команда КР обыграла сборные Туркменистана (3:1) и Таджикистана (4:2).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от WOMEN’S FOOTBALL IN KYRGYZSTAN (@kyzdarkurama)

Помимо команды Кыргызстана, в соревнованиях по круговой системе выступают сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана и Туркменистана. Победителя турнира определят по наибольшему количеству набранных очков. Пока сборная КР вторая в турнирной таблице после Ирана.

11 февраля сборная Кыргызстана сыграет против Узбекистана.