Главный тренер ФК «Мурас Юнайтед» пригласил Александра Мостового на стажировку

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис, который в декабре стал главным тренером команды «Мурас Юнайтед» из Джалал-Абада, пригласил на стажировку своего бывшего коллегу Александра Мостового. Об этом сообщает сайт sport24.ru.

«Если Мостовой не поехал на стажировку в «Енисей» и «Оренбург», то вы думаете, он сюда, в Киргизию, поедет? Знаю, что Александр хочет быть главным тренером, у него есть свое видение. На эту тему с ним не разговаривали, но предложение ему с приглашением на стажировку в «Мурас Юнайтед» сделать можем. Приглашаем! Другой вопрос — согласится ли он на это? Поживем — увидим, может, в Киргизии у Саши все срастется», — сказал Андрей Канчельскис в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.