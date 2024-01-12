Айсулуу Тыныбекова вышла в финал турнира в Загребе

В Загребе (Хорватия) проходит первый рейтинговый турнир года Zagreb Open. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

Сегодня стартовали Айсулуу Тыныбекова (до 62 килограммов) и Нурзат Нуртаева (до 68 килограммов).

Айсулуу Тыныбекова победила американскую спортсменку, представительниц Китая и России.

В полуфинале она боролась против Сакуры Мотоки из Японии. Айсулуу Тыныбекова выиграла и поборется за золото.

Начало финальной части запланировано на 23.00 по бишкекскому времени.

Нурзат Нуртаева проиграла первую схватку.

Завтра начнет турнир еще одна кыргызстанка — Айпери Медет кызы (до 76 килограммов).