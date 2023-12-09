Андрей Канчельскис может стать тренером кыргызской команды «Мурас Юнайтед»

Бывший футболист сборной России и команды «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис провел переговоры с кыргызстанским клубом «Мурас Юнайтед». Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс».
По данным издания, на следующей неделе Андрей Канчельскис возглавит кыргызстанскую команду в качестве главного тренера. Его целью в новой команде будет чемпионство и выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК. До конца следующей недели стороны должны урегулировать детали контракта.
Ранее Андрей Канчельскис занимал пост генерального директора «Тобола». Он был назначен на должность в июле 2023 года и покинул клуб в ноябре.
В сезоне-2023 команда заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. В ноябре «Тобол» выиграл Кубок страны и получил путевку в Лигу Европы.
Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта России (2011). Один из самых успешных и титулованных российских футболистов. Игрок сборной СССР/СНГ и сборной России.