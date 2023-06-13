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Спорт

Матч Кыргызстан — Афганистан. В CAFA рассмотрели произошедший на игре инцидент

Исполнительный комитет Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA) принял решение по инциденту во время матча между сборными Кыргызстана и Афганистана. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

На экстренном заседании исполкома CAFA приняты следующие решения:

  • несмотря на нарушение статьи 6.5 регламента соревнований CAFA Nations Cup 2023, а также в целях обеспечения честности и хорошего имиджа турнира разрешить Афганистану продолжить в нем участие;
  • матч должен быть объявлен несостоявшимся в соответствии со статьей 15.4 регламента соревнований CAFA Nations Cup 2023. Кыргызская Республика должна быть объявлена победителем со счетом 3:0;
  • поведение главного тренера сборной Афганистана Абдуллы Альмутаири должно быть рассмотрено дисциплинарным комитетом CAFA для наложения дальнейших санкций.

Напомним, матч состоялся 10 июня в Бишкеке и завершился со счетом 1:0 в пользу сборной Кыргызстана. Однако сразу после гола на 97-й минуте главный тренер сборной Афганистана увел своих игроков с поля.
Ссылка: https://24.kg/sport/267962/
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