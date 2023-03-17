Паралимпийские комитеты Кыргызстана и России планируют сотрудничать

Паралимпийский комитет России (ПКР) и Национальный паралимпийский комитет Кыргызстана намерены подписать соглашение о сотрудничестве в сфере развития паралимпийского спорта. Об этом сообщил президент ПКР Павел Рожков.

«С 20 по 28 марта в Ярославле состоятся детско-юношеские соревнования на призы Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Аленький цветочек». В соревнованиях примет участие сборная команда Кыргызстана. Во главе делегации вице-президент Национального паралимпийского комитета КР Эрмек Мукашев. В рамках визита Эрмека Мукашева в Россию у нас запланирована встреча, в ходе которой мы намерены подписать соглашение между национальными паралимпийскими комитетами России и Киргизии о сотрудничестве в сфере развития паралимпийского спорта», — сказал Павел Рожков.

Ранее ПКР заключил соглашения о сотрудничестве с паралимпийскими комитетами Беларуси, Армении и Таджикистана.

Напомним, Национальный паралимпийский комитет КР создан в 2015 году. В него входят больше семи спортивных федераций — настольного тенниса, стрельбы из лука, горных лыж, велоспорта, пауэрлифтинга, армрестлинга и борьбы.