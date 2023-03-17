04:25
USD 89.07
EUR 97.38
RUB 0.98
Спорт

Паралимпийские комитеты Кыргызстана и России планируют сотрудничать

Паралимпийский комитет России (ПКР) и Национальный паралимпийский комитет Кыргызстана намерены подписать соглашение о сотрудничестве в сфере развития паралимпийского спорта. Об этом сообщил президент ПКР Павел Рожков.

«С 20 по 28 марта в Ярославле состоятся детско-юношеские соревнования на призы Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Аленький цветочек». В соревнованиях примет участие сборная команда Кыргызстана. Во главе делегации вице-президент Национального паралимпийского комитета КР Эрмек Мукашев. В рамках визита Эрмека Мукашева в Россию у нас запланирована встреча, в ходе которой мы намерены подписать соглашение между национальными паралимпийскими комитетами России и Киргизии о сотрудничестве в сфере развития паралимпийского спорта», — сказал Павел Рожков.

Ранее ПКР заключил соглашения о сотрудничестве с паралимпийскими комитетами Беларуси, Армении и Таджикистана.

Напомним, Национальный паралимпийский комитет КР создан в 2015 году. В него входят больше семи спортивных федераций — настольного тенниса, стрельбы из лука, горных лыж, велоспорта, пауэрлифтинга, армрестлинга и борьбы.
Ссылка: https://24.kg/sport/261052/
просмотров: 61
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал с русскими школами в Таджикистане. Строителям не выплатили за работу
Российский экспортный центр оказал поддержку Кыргызстану на $120 миллионов
Российскую активистку вывезли из Кыргызстана и осудили на два года колонии
Евросоюз ввел санкции против племянницы Путина и сына Медведева
Госантимонополия и нефтетрейдеры договорились о сотрудничестве
Карты «Элкарт» теперь можно пополнить в отделениях Почты России
Замглавы правительства РФ встретился с Акылбеком Жапаровым: что обсуждали
Кыргызстан значительно увеличил импорт российской пшеницы
Россия передала гуманитарную помощь малоимущим кыргызстанцам
В России нелегальным мигрантам могут запретить переводить деньги и водить машины
Популярные новости
Как выжить на&nbsp;горном склоне: советы для начинающих лыжников Как выжить на горном склоне: советы для начинающих лыжников
Как выжить на&nbsp;склоне: главные ошибки начинающих сноубордистов Как выжить на склоне: главные ошибки начинающих сноубордистов
Чемпионат страны по&nbsp;борьбе и&nbsp;Кубок Азии. Соревнования с&nbsp;участием кыргызстанцев Чемпионат страны по борьбе и Кубок Азии. Соревнования с участием кыргызстанцев
Эрназар Акматалиев сменил весовую категорию и&nbsp;поборется за&nbsp;путевку на&nbsp;Олимпиаду Эрназар Акматалиев сменил весовую категорию и поборется за путевку на Олимпиаду
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
9 января, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
8 января, понедельник
23:44
Создан первый ноутбук, одновременно работающий на Windows и Android
22:18
Землетрясения в Японии. Число жертв достигло 161 человека
22:00
Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 января: облачно, без осадков
20:22
Перенос автовокзалов. Перевозчики заявили о нарушении их прав и интересов