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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

 

3-8 января. Шахматный фестиваль «Белый снег». Бишкек

Состоятся турниры «Первый шаг» для начинающих игроков, а также для детей 2016 года рождения и младше.

3-8 января. Международный турнир по футзалу «Наристе-2023». Бишкек

Матчи будут проходить в четырех возрастных категориях, а также среди сотрудников госорганов.

 

5-6 января. Кубок Кыргызстана по футзалу. Педварительный этап. Бишкек

В 1/4 финала вышли восемь команд.

Напомним, в «финал четырех» из зоны Бишкек получают путевки две команды.

5-6 января. Открытый чемпионат Кыргызстана по легкой атлетике в закрытых помещениях. Бишкек

В программе соревнований бег, прыжки в длину и высоту, толкание ядра.
Ссылка: https://24.kg/sport/254595/
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