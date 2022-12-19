Аргентина стала чемпионом мира по футболу, обыграв Францию в серии пенальти

Сборная Аргентины победила в финале команду Франции и стала трехкратным чемпионом мира по футболу. Об этом сообщил сайт ФИФА.

Основные два тайма завершились со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили по мячу. В серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины — 4:2 и стала чемпионом мира в третий раз в своей истории.

Сборная Хорватии заняла третье место, обыграв команду Марокко. Встреча прошла в субботу на арене стадиона «Халифа» и завершилась со счетом 2:1.

Отметим, финальный матч чемпионата мира по футболу FIFA 2022 между сборными Франции и Аргентины посетил и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.