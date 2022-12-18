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Спорт

Скончался заслуженный тренер Кыргызстана Эркен Акрамов

Фото Facebook/Тамара Кожомуратова. Эркен Акрамов

Скончался заслуженный тренер Кыргызстана Эркен Акрамов. Об этом в социальных сетях сообщила Тамара Кожомуратова.

Эркен Акрамов — мастер спорта СССР по велосипедному спорту, заслуженный деятель культуры КР, заслуженный тренер КР, взрастивший не одно поколение спортсменов велосипедного спорта.

«Личный тренер выдающегося велосипедиста, чемпиона Азии и обладателя множества титулов высоких уровней чемпионатов, Евгения Ваккера», — отметила она.

Эркен Акрамов — младший брат известного хирурга Эрнста Акрамова.

Редакция 24.kg выражает соболезнования Эрнсту Хашимовичу, а также родным и близким Эркена Акрамова.
Ссылка: https://24.kg/sport/253755/
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