В Бишкеке состоится турнир по футзалу с участием президента Кыргызстана

Традиционный турнир по футзалу «Мурас» с участием президента страны состоится 14-15 декабря. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз.

В соревнованиях примут участие 16 команд, которые поделят на четыре группы.

Цели турнира — пропаганда здорового образа жизни, популяризация футзала в стране и развитие дружеских и неформальных отношений между различными сферами общества.

Помимо команды главы государства, сыграют представители культуры, СМИ, федераций, духовенства, предприниматели, депутаты Жогорку Кенеша, полпреды президента в областях, мэры, акимы, послы иностранных государств в Кыргызстане, главврачи больниц, директора школ, ректоры вузов и другие.

Турнир организован по инициативе Кыргызского футбольного союза и администрации президента.