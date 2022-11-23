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Спорт

Пилотный проект. Маленьких кыргызстанцев будет тренировать наставник из ФИФА

ФИФА приступила в Кыргызстане к реализации пилотного проекта по развитию элитной молодежи и переходу к высокопрофессиональному футболу. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

По его данным, юных спортсменов будет тренировать представитель ФИФА Даниель Лимонес. Он станет наставником для маленьких кыргызстанских футболистов.

Ранее делегация Международной футбольной федерации провела в КР встречу с тренерами сборных юношеских и молодежных команд, а также провела мониторинг инфраструктуры футбольных площадок местных клубов и посетила матчи.

По данным КФС, ФИФА выбрала для реализации своего проекта семь стран — Коста-Рику, Венесуэлу, Бенин, ЮАР, Финляндию, Острова Фиджи и Кыргызстан.

Даниэль Лимонес в 2023-м приступит к работе с местными тренерами сборных команд.

В КФС уточнили, что он был координатором академии испанского клуба «Атлетико Мадрид» и имеет опыт работы в качестве национального технического директора Федерации футбола Пакистана.
Ссылка: https://24.kg/sport/251396/
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