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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

27 мая — 1 июня. Фестиваль спорта «Жеткинчек». Бишкек

Представят такие виды спорта, как мини-футбол, таэквондо, греко-римская, вольная борьба, бокс и дзюдо.

2-5 июня. Турнир по спортивной борьбе. Алматы

В составе сборной Кыргызстана лучшие спортсмены страны.

3-5 июня. Турнир серии Большого шлема по дзюдо. Тбилиси

В общей сложности 286 дзюдоистов (180 мужчин, 106 женщин) из 38 стран подтвердили участие в этом престижном турнире. В составе сборной Кыргызстана шесть участников.

4 июня. Чемпионат Азии по триатлону. Седжон (Южная Корея)

В спринте примут участие четыре спортсмена из КР.

4-5 июня. Командный турнир по греко-римской борьбе «Сейтек». Сулюкта

Турнир пройдет среди младших юношей (2008-2011) и кадетов (2005-2007).

5 июня. Спортивный фестиваль «Хан-горы». Чункурчак

В программе бег (350 метров в гору), велогонка (1 тысяча 100 метров в гору), детский забег (100 метров).

Ссылка: https://24.kg/sport/234946/
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