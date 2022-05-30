Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

27 мая — 1 июня. Фестиваль спорта «Жеткинчек». Бишкек
Представят такие виды спорта, как мини-футбол, таэквондо, греко-римская, вольная борьба, бокс и дзюдо.
2-5 июня. Турнир по спортивной борьбе. Алматы
В составе сборной Кыргызстана лучшие спортсмены страны.
3-5 июня. Турнир серии Большого шлема по дзюдо. Тбилиси
В общей сложности 286 дзюдоистов (180 мужчин, 106 женщин) из 38 стран подтвердили участие в этом престижном турнире. В составе сборной Кыргызстана шесть участников.
4 июня. Чемпионат Азии по триатлону. Седжон (Южная Корея)
В спринте примут участие четыре спортсмена из КР.
4-5 июня. Командный турнир по греко-римской борьбе «Сейтек». Сулюкта
Турнир пройдет среди младших юношей (2008-
5 июня. Спортивный фестиваль «Хан-горы». Чункурчак
В программе бег (