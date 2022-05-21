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Спорт

В Кыргызстане хотят создать ассоциацию для объединения всех спортивных федераций

В Бишкеке прошла встреча руководства спортивных федераций республики. Об этом 24.kg сообщили в Кыргызском шахматном союзе.

На встрече обсудили текущую ситуацию в отечественном спорте.

Президент Шахматного союза и Федерации ММА GAMMA в КР Бабур Тольбаев предложил создать единую ассоциацию, которая объединит все спортивные сообщества страны.

Руководители федераций и представители Национального Олимпийского комитета КР отметили, что не против такой структуры.

Мероприятие посетили известные политические и общественные деятели, владельцы крупных спортивных клубов и другие лица, напрямую заинтересованные в развитии кыргызского спорта.
Ссылка: https://24.kg/sport/234282/
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