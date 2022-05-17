Cудью матча кыргызской Премьер-лиги по футболу отстранили за ошибочный пенальти

Судью матча 12-го тура Премьер-лиги между командами «Талант» и «Абдыш-Ата» отстранили на два игровых тура и оштрафовали. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

Клуб «Талант» обратился с просьбой оценить работу судьи в эпизоде с назначением 11-метрового удара в их ворота на 32-й минуте матча.

Экспертно-аналитическая комиссия КФС признала, что пенальти назначен ошибочно.

Ранее сообщалось, что судья матча шестого тура Премьер-лиги между командами «Талант» и «Нур-Баткен» также отстранен на два игровых тура и оштрафован.

«Будем работать над ошибками», — отметили эксперты по судейству.