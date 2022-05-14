04:51
USD 87.42
EUR 93.05
RUB 1.15
Спорт

В Бишкеке стартовал международный юношеский турнир по самбо

В Бишкеке стартовал международный турнир по самбо памяти мастера спорта международного класса Бекболота Рахатбекова. Об этом 24.kg сообщили в Федерации самбо Кыргызстана.

В турнире принимают участие более 400 спортсменов из России, Казахстана и Кыргызстана в возрасте от 12 до 17 лет.


Сообщается также, что на официальной церемонии открытия турнира были отмечены тренеры и спортсмены из Кыргызстана, добившиеся значительных успехов в спорте.

«Звания заслуженного тренера Кыргызстана по самбо удостоились Замир Сыргабаев из Кызыл-Кии, Бектеназар Кылычов из Токтогула, Бакыт Жусупов и Махамат Курбанов из Оша.

Звание заслуженного мастера спорта Кыргызстана вручили чемпиону мира по самбо, чемпиону Азии и Азиатских игр в закрытых помещениях Бекназару Райымкул уулу из Оша и чемпиону Азии, Азиатских игр в закрытых помещениях, многократному призеру чемпионата мира Жаныбеку Аматову из Кызыл Кии».

Турнир по самбо памяти Бекболота Рахатбекова проводится в девятый раз. Чемпион Азии, бронзовый призер чемпионата мира и многократный чемпион Кыргызстана по самбо и дзюдо трагически погиб в 2013 году.
Ссылка: https://24.kg/sport/233575/
просмотров: 2774
Версия для печати
Материалы по теме
Определились чемпионы Кыргызстана по самбо
В Бишкеке пройдет молодежный чемпионат мира по самбо
Команда Кыргызстана заняла второе место на чемпионате мира по самбо
Кыргызстанец завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по самбо
Кыргызстанцы завоевали медали чемпионата мира по самбо
Кыргызстанец Дайырбек Карыяев стал чемпионом мира по самбо
Сборные Украины и Таджикистана не приедут в Бишкек на чемпионат мира по самбо
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
В Кыргызстане впервые состоится чемпионат мира по самбо
Кыргызстанка завоевала бронзу чемпионата мира среди молодежи по самбо
Популярные новости
В&nbsp;городе&nbsp;Ош прошел Кубок Кыргызстана по&nbsp;тхэквон-до ITF В городе Ош прошел Кубок Кыргызстана по тхэквон-до ITF
За&nbsp;Суперкубок Кыргызстана по&nbsp;футболу играют &laquo;Абдыш-Ата&raquo; и&nbsp;&laquo;Алай&raquo;. Прямой эфир За Суперкубок Кыргызстана по футболу играют «Абдыш-Ата» и «Алай». Прямой эфир
Бизнес
Покупайте медикаменты выгодно с&nbsp;кешбэком до&nbsp;5&nbsp;процентов от&nbsp;MBANK Покупайте медикаменты выгодно с кешбэком до 5 процентов от MBANK
ОРТ-2023. Выпускники могут оплатить регистрационный взнос онлайн ОРТ-2023. Выпускники могут оплатить регистрационный взнос онлайн
Живая галерея из&nbsp;произведений мировой живописи в&nbsp;Dordoi Plaza Живая галерея из произведений мировой живописи в Dordoi Plaza
Акция от&nbsp;&laquo;Керемет Банка&raquo;: &laquo;Кереметтүү эс&nbsp;ал, белектерди утуп&nbsp;ал!&raquo; Акция от «Керемет Банка»: «Кереметтүү эс ал, белектерди утуп ал!»
12 марта, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
11 марта, суббота
21:29
Столкновение поездов в Казахстане. В «Кыргыз темир жолу» ответили на жалобу
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 марта: днем ожидаются дожди
20:26
В городе Ош завершился отопительный сезон
20:03
ЕНД сдали более 74 тысяч налогоплательщиков
19:30
Игра «Паук-4». С наступлением весны участились массовые драки среди подростков