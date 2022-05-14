В Бишкеке стартовал международный юношеский турнир по самбо

В Бишкеке стартовал международный турнир по самбо памяти мастера спорта международного класса Бекболота Рахатбекова. Об этом 24.kg сообщили в Федерации самбо Кыргызстана.

В турнире принимают участие более 400 спортсменов из России, Казахстана и Кыргызстана в возрасте от 12 до 17 лет.



Сообщается также, что на официальной церемонии открытия турнира были отмечены тренеры и спортсмены из Кыргызстана, добившиеся значительных успехов в спорте.

«Звания заслуженного тренера Кыргызстана по самбо удостоились Замир Сыргабаев из Кызыл-Кии, Бектеназар Кылычов из Токтогула, Бакыт Жусупов и Махамат Курбанов из Оша.

Звание заслуженного мастера спорта Кыргызстана вручили чемпиону мира по самбо, чемпиону Азии и Азиатских игр в закрытых помещениях Бекназару Райымкул уулу из Оша и чемпиону Азии, Азиатских игр в закрытых помещениях, многократному призеру чемпионата мира Жаныбеку Аматову из Кызыл Кии».

Турнир по самбо памяти Бекболота Рахатбекова проводится в девятый раз. Чемпион Азии, бронзовый призер чемпионата мира и многократный чемпион Кыргызстана по самбо и дзюдо трагически погиб в 2013 году.