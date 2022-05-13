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Спорт

Готовь сани летом. В Кыргызстане обсудили проблемы лыжного спорта страны

В Национальном олимпийском комитете Кыргызстана прошла встреча руководства Федерации лыжного спорта с тренерами детско-юношеских школ и частных клубов. Об этом сообщили в НОК.

Более 20 тренеров, представители комитета и департамента физической культуры и спорта договорились сформировать группу, которая разработает план развития федерации, решит вопросы, связанные с ее уставом и принятием в членство.

Тренеры озвучили проблемы лыжного спорта в КР и подняли вопрос о том, как он будет развиваться дальше.

Как отмечается, на следующей встрече, которая пройдет во второй половине мая в департаменте физической культуры и спорта, определят новые цели федерации, задачи и сроки их реализации.

«Главная цель НОК — развитие олимпийских видов спорта в стране. Мы стараемся объединять всех, кто в этом заинтересован. Подобные встречи помогают наладить контакт между спортивными деятелями и ускорить решение существующих проблем», — заметил президент Олимпийского комитета республики Садыр Мамытов.
Ссылка: https://24.kg/sport/233456/
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