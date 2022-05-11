В Бишкеке показали медали Иссык-Кульского марафона ШОС

Дирекция Международного Иссык-Кульского марафона ШОС Run The Silk Road презентовала медали соревнований. Фото и видео появились на странице мероприятия в Instagram.

Как сообщается, медали предусмотрены для всех финишеров и призеров.

Фото runthesilkroad/Instagram. Медали Иссык-Кульского марафона

Напомним, марафон пройдет на Иссык-Куле 14 мая. В нем планируют принять участие более 3 тысяч человек из стран ШОС, сборная Кыргызстана по легкой атлетике и все любители бега.

Как отмечается, с 2021 года Run The Silk Road является квалификационным и дает возможность при выполнении нормативов получить путевку на Азиатские игры, чемпионат мира и Олимпийские игры.

Призовой фонд составляет более 1 миллиона сомов.