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Спорт

В Бишкеке показали медали Иссык-Кульского марафона ШОС

Дирекция Международного Иссык-Кульского марафона ШОС Run The Silk Road презентовала медали соревнований. Фото и видео появились на странице мероприятия в Instagram.

Как сообщается, медали предусмотрены для всех финишеров и призеров.

runthesilkroad/Instagram
Фото runthesilkroad/Instagram. Медали Иссык-Кульского марафона

Напомним, марафон пройдет на Иссык-Куле 14 мая. В нем планируют принять участие более 3 тысяч человек из стран ШОС, сборная Кыргызстана по легкой атлетике и все любители бега.

Как отмечается, с 2021 года Run The Silk Road является квалификационным и дает возможность при выполнении нормативов получить путевку на Азиатские игры, чемпионат мира и Олимпийские игры.

Призовой фонд составляет более 1 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/sport/233234/
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