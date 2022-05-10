Клуб «Енисей» с Валерием Кичиным сыграет за выход в финал Кубка России

Сегодня, 10 мая, стартует 1/2 финала Кубка России по футболу сезона-2021/2022. Об этом сообщает сайт championat.com.

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Сегодня состоится матч между «Динамо» (Москва) и «Аланией» (Владикавказ), а завтра — между «Спартаком» (Москва) — «Енисеем» (Красноярск), где играет кыргызстанец Валерий Кичин.

Две лучшие команды по итогам полуфинала сойдутся в финальном матче 29 мая.

Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок с «Зенитом» (Санкт-Петербург).

Напомним, ранее клуб из Красноярска обыграл «Рубин» (3:1) и разгромил «Локомотив» в Москве (4:0).

Отметим, в этом сезоне «Енисей» борется за выход в РПЛ, занимая четвертое место в Первой лиге.