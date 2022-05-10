Летние Сурдлимпийские игры. Кыргызстанцы уже завоевали три медали

В городе Кашиас-ду-Сул (Бразилия) проходят 24-е летние Сурдлимпийские игры. Результаты можно посмотреть на сайте соревнований.

С 1 по 15 мая будет разыграно 205 комплектов наград в 21 виде программы. Планируется участие более 3 тысяч спортсменов из более чем 100 стран.

Бронзовые медали для Кыргызстана завоевали дзюдоист Каналбек уулу Ильгиз (свыше 100 килограммов), таэквондистка Бермет Марсбекова (до 57 килограммов).

Серебряную медаль в соревнованиях по таэквондо принес Азамат Мавлонов (до 80 килограммов).

Сурдлимпийские игры проводят среди людей с нарушениями слуха.