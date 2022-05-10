В Чолпон-Ате прошел третий Кубок «Азиатского Барса» по тхэквон-до ITF

В Чолпон-Ате прошел третий ежегодный Кубок «Азиатского Барса» по тхэквон-до ITF. Об этом 24.kg сообщили в Федерации оригинального тхэквон-до ITF.

По ее данным, в турнире участвовали команды из городов Шопокова, Балыкчи, Бишкека, Канта, Таласа. Общее число спортсменов — 290 человек из более 20 клубов Кыргызстана. Соревнования проводили в дисциплинах: «личный спарринг», «личный тыль», «командный спарринг» и «командный тыль».

Проходили также бои в абсолютной весовой категории среди мужчин старше 18 лет. Пояс чемпиона выиграл Кирилл Дрозденко.