Шесть кыргызстанских футболистов дисквалифицированы после драки во время игры

В Кыргызстане после массовой драки в матче Национальной лиги между командами «Джалал-Абад» и «Шахтер» (Таш-Кумыр) дисквалифицированы шесть футболистов. Об этом сообщает сайт kpfl.kg.

По его данным, на заседании дисциплинарного комитета Кыргызского футбольного союза решено признать игроков «Шахтера» Марселя Хусаинова и Алманбета Толонбердиева, а также футболистов «Джалал-Абада» Нурболота Жунусова, Жандарбек уулу Элдияра, Абдыганы уулу Асылбека и Сагына Акимбаева виновными в нарушении дисциплины и назначить дисквалификацию на шесть матчей каждому.

Командам присудили поражение со счетом 0:3 и назначили штраф 15 тысяч сомов.

Напомним, 22 апреля начались игры Национальной лиги Кыргызстана по футболу.

В зоне А играют: «Наше», «Тенир-Тоо», «Мурас Иссык-Куль», «Мурас Иссык-Куль U-21», «Семетей-Талас», «Анадолу», «Чемпион», «Дордой-РУОР».

В зоне Б представлены: «Алдиер», «Металлург», «Шахтер» (Кызыл-Кия), «Шахтер» (Таш-Кумыр), «Джалал-Абад», «Базар-Коргон», «Султан».