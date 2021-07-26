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Спорт

Поднявшиеся на пьедестал. Кыргызстанцы, ставшие чемпионами и призерами Олимпиад

В этом году на Олимпиаду в Токио защищать честь Кыргызстана отправились 16 спортсменов семи видов спорта. И пока вся страна с замиранием сердца следит за их выступлениями, 24.kg решило вспомнить имена кыргызстанцев, которые в разное время становились чемпионами и призерами Олимпиад.

Олимпиада-1980 в Москве

Эти игры стали самым ярким событием для спортсменов из Киргизской ССР. Они привезли домой пять золотых медалей, две серебряные и одну бронзовую.

из интернета
Фото из интернета. Александр Мелентьев
Александр Мелентьев тогда стал не только чемпионом по стрельбе на 50 метров из произвольного пистолета, но и установил рекорд, который смогли побить лишь через 34 года.

из интернета
Фото из интернета. Каныбек Осмоналиев
Каныбек Осмоналиев. Для тяжелоатлета борьба за чемпионский титул на Олимпиаде была непростой. Сразу четыре спортсмена набрали в сумме по 245 килограммов. Однако самым легким из них оказался именно Осмоналиев, что и обеспечило ему золотую медаль.

из интернета
Фото из интернета. Татьяна Колпакова
Татьяна Колпакова. Выиграла золотую медаль в прыжках в длину, прыгнув на 7 метров и 6 сантиметров и установив тем самым новый мировой рекорд.

из интернета
Фото из интернета. Александр Блинов
Александр Блинов. С Олимпиады 1980-го он привез домой во Фрунзе две медали, выигранные в соревнованиях по конному спорту. Золотую медаль в командном троеборье и серебряную — в личном.

из интернета
Фото из интернета. Николай Чернецкий
Николай Чернецкий. Рекордсмен Кыргызстана в беге на 400 метров. В 1980-м взял золото в мужской эстафете 4×400 метров.

из интернета
Фото из интернета. Сатымкул Жуманазаров
Сатымкул Жуманазаров. Выиграл бронзу, однако стал первым и единственным марафонцем советского союза, поднявшимся на олимпийский пьедестал.

Олимпиада-1988 в Сеуле

из интернета
Фото из интернета. Сергей Фокин (на фото в центре)
Сергей Фокин. Уроженец Фрунзе, начинавший в Кыргызстане футбольную карьеру, в Сеуле в составе сборной СССР по футболу стал олимпийским чемпионом.

из интернета
Фото из интернета. Мария Пинигина
Мария Пинигина. Еще одна уроженка Фрунзе, начинавшая здесь свою карьеру. На Играх в Сеуле она вместе с Ольгой Брызгиной, Ольгой Назаровой и Татьяной Ледовской установила мировой рекорд в эстафете 4×400 метров, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса.

из интернета
Фото из интернета. Валерий Лосев
Валерий Лосев. Уроженец Таш-Кумыра. В 1982 году он вступил в сборную СССР по волейболу, в составе которой стал серебряным призером на Олимпийских играх.

из интернета
Фото из интернета. Татьяна Сидоренко (на фото слева)

Татьяна Сидоренко. Путь именитой волейболистки на пьедестал также начинался во Фрунзе. Она играла за молодежную сборную Киргизской ССР. В составе сборной СССР по волейболу в Сеуле завоевала золото.

Олимпиада-1992 в Барселоне

На этих Играх уже бывшие союзные республики в последний раз выступили одной общей командой СНГ.

из интернета
Фото из интернета. Елена Баранова
Елена Баранова. Родившаяся во Фрунзе и увлекшаяся баскетболом спортсменка в Барселоне стала олимпийской чемпионкой.

из интернета
Фото из интернета. Талант Дуйшебаев
Талант Дуйшебаев. Воспитанник кыргызской школы гандбола, Талант Дуйшебаев был капитаном сборной СНГ, ставшей чемпионом Олимпийских игр 1992 года.

из интернета
Фото из интернета. Татьяна Сидоренко (на фото вторая слева)

Татьяна Сидоренко. Упомянутая выше волейболистка вновь отличилась и на последней общей для бывших советских республик Олимпиаде. В Барселоне в составе сборной она стала серебряным призером Игр.

Олимпиада-2000 в Сиднее

Сборная Кыргызстана в 2000 году была самой многочисленной за всю историю независимости республики. 51 спортсмен участвовал в соревнованиях по 10 видам спорта. Однако удача улыбнулась лишь одному из них.

из интернета
Фото из интернета. Айдын Смагулов
Айдын Смагулов. Выступающий за Кыргызстан казахский дзюдоист стал единственным членом сборной, поднявшимся на пьедестал. Он завоевал бронзу в весовой категории 60 килограммов.

Олимпиада-2008 в Пекине

Борцы греко-римского стиля из Кыргызстана в столице Китая прервали затянувшуюся череду неудач.

из интернета
Фото из интернета. Канат Бегалиев
Канат Бегалиев. На этих играх он завоевывал серебряную медаль по греко-римской борьбе.

из интернета
Фото из интернета. Руслан Тюменбаев
Руслан Тюменбаев. Еще один борец, вернувшийся из Пекина в Бишкек призером Олимпиады. Он завоевал бронзу.

Дома молодых спортсменов встречали как героев. И это не удивительно, ведь с Олимпиады в 2004-м в Афинах сборная республики вернулась с пустыми руками.

из интернета
Фото из интернета. Базар Базаргуруев
Базар Базаргуруев. Борец вольного стиля, выступавший в Пекине за сборную Кыргызстана. Свою бронзовую медаль он получил в 2017 году. Международный Олимпийский комитет лишил украинского борца Василия Федоришина серебряной олимпийской медали за нарушение антидопинговых правил. После пересчета результатов состязаний Базаргуруев был признан бронзовым призером Олимпиады-2008.

P.S. Хочется верить, что список этих непростых в истории Кыргызстана побед пополнится чемпионами и призерами Олимпиады-2020 в Токио.

Ссылка: https://24.kg/sport/202046/
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