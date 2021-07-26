Поднявшиеся на пьедестал. Кыргызстанцы, ставшие чемпионами и призерами Олимпиад

В этом году на Олимпиаду в Токио защищать честь Кыргызстана отправились 16 спортсменов семи видов спорта. И пока вся страна с замиранием сердца следит за их выступлениями, 24.kg решило вспомнить имена кыргызстанцев, которые в разное время становились чемпионами и призерами Олимпиад.

Олимпиада-1980 в Москве

Эти игры стали самым ярким событием для спортсменов из Киргизской ССР. Они привезли домой пять золотых медалей, две серебряные и одну бронзовую.

Фото из интернета. Александр Мелентьев

50 метров

тогда стал не только чемпионом по стрельбе наиз произвольного пистолета, но и установил рекорд, который смогли побить лишь через 34 года.

Фото из интернета. Каныбек Осмоналиев

245 килограммов

Для тяжелоатлета борьба за чемпионский титул на Олимпиаде была непростой. Сразу четыре спортсмена набрали в сумме по. Однако самым легким из них оказался именно Осмоналиев, что и обеспечило ему золотую медаль.

Фото из интернета. Татьяна Колпакова

7 метров

6 сантиметров

Выиграла золотую медаль в прыжках в длину, прыгнув наи установив тем самым новый мировой рекорд.

Фото из интернета. Александр Блинов

С Олимпиады 1980-го он привез домой во Фрунзе две медали, выигранные в соревнованиях по конному спорту. Золотую медаль в командном троеборье и серебряную — в личном.

Фото из интернета. Николай Чернецкий

400 метров

400 метров

Рекордсмен Кыргызстана в беге на. В 1980-м взял золото в мужской эстафете 4×

Фото из интернета. Сатымкул Жуманазаров

Выиграл бронзу, однако стал первым и единственным марафонцем советского союза, поднявшимся на олимпийский пьедестал.

Олимпиада-1988 в Сеуле

Фото из интернета. Сергей Фокин (на фото в центре) Сергей Фокин. Уроженец Фрунзе, начинавший в Кыргызстане футбольную карьеру, в Сеуле в составе сборной СССР по футболу стал олимпийским чемпионом.

Фото из интернета. Мария Пинигина

Еще одна уроженка Фрунзе, начинавшая здесь свою карьеру. На Играх в Сеуле она вместе с Ольгой Брызгиной, Ольгой Назаровой и Татьяной Ледовской установила мировой рекорд в эстафете 4×400 метров, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото из интернета. Валерий Лосев

Уроженец Таш-Кумыра. В 1982 году он вступил в сборную СССР по волейболу, в составе которой стал серебряным призером на Олимпийских играх.

Фото из интернета. Татьяна Сидоренко (на фото слева)

Путь именитой волейболистки на пьедестал также начинался во Фрунзе. Она играла за молодежную сборную Киргизской ССР. В составе сборной СССР по волейболу в Сеуле завоевала золото.

Олимпиада-1992 в Барселоне

На этих Играх уже бывшие союзные республики в последний раз выступили одной общей командой СНГ.

Фото из интернета. Елена Баранова

Родившаяся во Фрунзе и увлекшаяся баскетболом спортсменка в Барселоне стала олимпийской чемпионкой.

Фото из интернета. Талант Дуйшебаев

Воспитанник кыргызской школы гандбола, Талант Дуйшебаев был капитаном сборной СНГ, ставшей чемпионом Олимпийских игр 1992 года.

Фото из интернета. Татьяна Сидоренко (на фото вторая слева)

Татьяна Сидоренко. Упомянутая выше волейболистка вновь отличилась и на последней общей для бывших советских республик Олимпиаде. В Барселоне в составе сборной она стала серебряным призером Игр.

Олимпиада-2000 в Сиднее

Сборная Кыргызстана в 2000 году была самой многочисленной за всю историю независимости республики. 51 спортсмен участвовал в соревнованиях по 10 видам спорта. Однако удача улыбнулась лишь одному из них.

Фото из интернета. Айдын Смагулов

60 килограммов

Выступающий за Кыргызстан казахский дзюдоист стал единственным членом сборной, поднявшимся на пьедестал. Он завоевал бронзу в весовой категории

Олимпиада-2008 в Пекине

Борцы греко-римского стиля из Кыргызстана в столице Китая прервали затянувшуюся череду неудач.

Фото из интернета. Канат Бегалиев

На этих играх он завоевывал серебряную медаль по греко-римской борьбе.

Фото из интернета. Руслан Тюменбаев

Еще один борец, вернувшийся из Пекина в Бишкек призером Олимпиады. Он завоевал бронзу.

Дома молодых спортсменов встречали как героев. И это не удивительно, ведь с Олимпиады в 2004-м в Афинах сборная республики вернулась с пустыми руками.

Фото из интернета. Базар Базаргуруев

Борец вольного стиля, выступавший в Пекине за сборную Кыргызстана. Свою бронзовую медаль он получил в 2017 году. Международный Олимпийский комитет лишил украинского борца Василия Федоришина серебряной олимпийской медали за нарушение антидопинговых правил. После пересчета результатов состязаний Базаргуруев был признан бронзовым призером Олимпиады-2008.

P.S. Хочется верить, что список этих непростых в истории Кыргызстана побед пополнится чемпионами и призерами Олимпиады-2020 в Токио.