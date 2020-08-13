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Спорт

Кыргызская премьер-лига. В лидерах — три клуба

В Кыргызской премьер-лиге 13 августа прошли матчи третьего тура. Об этом сообщили организаторы.

«Алга» победила «Кара-Балту» — 1:0. На 81-й минуте с пенальти отличился Талгат уулу Бектур.

«Нефтчи» с таким же счетом одолел «Алай». Гол забил Амуриддин Шарифи (27-я минута).

Аналогичный результат зафиксирован во встрече «Абдыш-Аты» и «Илбирса». Победу «Абдыш-Ате» принес точный удар Амира Жапарова (1-я минута).

«Дордой» не сумел обыграть «Каганат» — 0:0.

В турнирной таблице лидируют «Дордой», «Абдыш-Ата» и «Алга» (по 7 очков). Четвертый тур пройдет 16 августа.
Ссылка: https://24.kg/sport/162476/
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