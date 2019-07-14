Когда лупят до крови. В Бишкеке прошел чемпионат по пощечинам

Людям мало адреналина. Они придумывают новые фишки. В марте в Красноярске (Россия) прошел чемпионат по пощечинам. «Чем мы хуже?» — подумали в Кыргызстане и 13 июля провели аналогичный турнир под названием «Шапалак баатыр».

Турнир был открытым. Участвовать могли все желающие. В итоге набралось около 15 смельчаков разного возраста и комплекции. Весовая категория была одна, поэтому фаворитами были тяжеловесы.

Фото 24.kg. Эпизод чемпионата по пощечинам

«Выступить здесь мне посоветовали друзья. Раньше занимался кикбоксингом, качался в тренажерном зале. Такие соревнования видел только в Интернете, — сообщил 24.kg один из самых фактурных участников турнира Давлят Билалов. — Хочу занять первое место, поехать в Россию и посоревноваться с их чемпионом».

Правила просты: два человека по очереди бьют друг друга по щеке ладонью. Несмотря на кажущуюся безобидность такого удара, нокауты не редкость. Главное — рассчитать силу и хорошо размахнуться.

Эта забава идеально подходит боксерам, бойцам ММА и всем остальным, кто часто лупит руками. Однако известные спортсмены турнир прозевали.

Фото 24.kg. Эпизод чемпионата по пощечинам

В качестве судьи на турнире появился семикратный чемпион мира по боксу Орзубек Назаров. Он был в отличном настроении.

«Ощущения у вас будут очень приятные, — обратился он к участникам. — Пожелаю вам стойкости. А гостям — удовольствия. Классно же, когда кого-то просто так бьют по роже!».

Участникам надо было нанести по пять ударов. Затем судьи должны были решить, кто атаковал эффективнее. Но до этого доходило редко. В основном схватки завершались досрочно — из-за нокаутов или отказов изнуренных парней от борьбы. Одному выбили зуб, у другого челюсть опухла так, словно он провел боксерский поединок. У двух ребят пошла кровь. Участники то и дело нюхали нашатырь. После схватки многие прикладывали к щеке лед.

Главной звездой турнира был Азамат Ташиев. Он наносил сокрушительные удары, а чужие атаки переносил стойко. В финале он был явным фаворитом, но вдруг ощутил боль в руке и не смог биться. Видимо, переусердствовал. Чемпионом стал Аман Айдаров. Третье место разделили Кубат Султаналиев и Александр Гололобов.

«Раньше занимался боксом, а сейчас просто бегаю по утрам, — признался 23-летний победитель. — Впервые выступал на таком турнире. Было здорово. Это такой адреналин! Не ожидал, что выиграю. Обязательно буду участвовать еще».

Фото 24.kg. Эпизод чемпионата по пощечинам

Проигравшим отчаиваться не стоит. Они получили ценный опыт. Способность переносить пощечины полезна в общении с противоположным полом.

Организатор турнира Ринат Усупбаев сообщил 24.kg, что чемпионаты по пощечинам постепенно набирают популярность во многих странах.

«Тема эта в мире молодая, но очень хайповая, — отметил он. — Этот турнир мы провели, чтобы развлечь людей и внести разнообразие в их отдых. Будут и другие. Надеюсь, раскачаемся, и наши чемпионы поедут на международные соревнования.

В Красноярске, кстати, победил мужчина по прозвищу Пельмень (165 кг). Кыргызстанцы теперь хотят померяться силами с ним.