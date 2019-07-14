Когда лупят до крови. В Бишкеке прошел чемпионат по пощечинам

Людям мало адреналина. Они придумывают новые фишки. В марте в Красноярске (Россия) прошел чемпионат по пощечинам. «Чем мы хуже?» — подумали в Кыргызстане и 13 июля провели аналогичный турнир под названием «Шапалак баатыр».
Турнир был открытым. Участвовать могли все желающие. В итоге набралось около 15 смельчаков разного возраста и комплекции. Весовая категория была одна, поэтому фаворитами были тяжеловесы.
«Выступить здесь мне посоветовали друзья. Раньше занимался кикбоксингом, качался в тренажерном зале. Такие соревнования видел только в Интернете, — сообщил 24.kg один из самых фактурных участников турнира Давлят Билалов. — Хочу занять первое место, поехать в Россию и посоревноваться с их чемпионом».
Правила просты: два человека по очереди бьют друг друга по щеке ладонью. Несмотря на кажущуюся безобидность такого удара, нокауты не редкость. Главное — рассчитать силу и хорошо размахнуться.
Эта забава идеально подходит боксерам, бойцам ММА и всем остальным, кто часто лупит руками. Однако известные спортсмены турнир прозевали.
В качестве судьи на турнире появился семикратный чемпион мира по боксу Орзубек Назаров. Он был в отличном настроении.
«Ощущения у вас будут очень приятные, — обратился он к участникам. — Пожелаю вам стойкости. А гостям — удовольствия. Классно же, когда кого-то просто так бьют по роже!».
Участникам надо было нанести по пять ударов. Затем судьи должны были решить, кто атаковал эффективнее. Но до этого доходило редко. В основном схватки завершались досрочно — из-за нокаутов или отказов изнуренных парней от борьбы. Одному выбили зуб, у другого челюсть опухла так, словно он провел боксерский поединок. У двух ребят пошла кровь. Участники то и дело нюхали нашатырь. После схватки многие прикладывали к щеке лед.
Главной звездой турнира был Азамат Ташиев. Он наносил сокрушительные удары, а чужие атаки переносил стойко. В финале он был явным фаворитом, но вдруг ощутил боль в руке и не смог биться. Видимо, переусердствовал. Чемпионом стал Аман Айдаров. Третье место разделили Кубат Султаналиев и Александр Гололобов.
«Раньше занимался боксом, а сейчас просто бегаю по утрам, — признался 23-летний победитель. — Впервые выступал на таком турнире. Было здорово. Это такой адреналин! Не ожидал, что выиграю. Обязательно буду участвовать еще».
Проигравшим отчаиваться не стоит. Они получили ценный опыт. Способность переносить пощечины полезна в общении с противоположным полом.
Организатор турнира Ринат Усупбаев сообщил 24.kg, что чемпионаты по пощечинам постепенно набирают популярность во многих странах.
«Тема эта в мире молодая, но очень хайповая, — отметил он. — Этот турнир мы провели, чтобы развлечь людей и внести разнообразие в их отдых. Будут и другие. Надеюсь, раскачаемся, и наши чемпионы поедут на международные соревнования.
В Красноярске, кстати, победил мужчина по прозвищу Пельмень (165 кг). Кыргызстанцы теперь хотят померяться силами с ним.