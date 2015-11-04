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СНГ

ЕАЭС призывает Евросоюз к интеграции

ЕАЭС призывает Евросоюз к интеграции. Об этом накануне в Берлине заявила член коллегии Евразийской экономической комиссии Карине Минасян.

По ее словам, основными целями ЕАЭС являются полноценное обеспечение свободы передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, без изъятий и ограничений. Стоит задача модернизации экономик стран союза через скоординированные, согласованные или единые политики в различных отраслях и создание единой инфраструктуры.

«Европейскому и Евразийскому экономическому союзам надо сотрудничать. Около 70 процентов всех накопленных прямых иностранных инвестиций в ЕАЭС составляют инвестиции из Европы. При этом 65 процентов инвестиций стран ЕАЭС – инвестиции в страны Евросоюза. На ЕС приходится более 50 процентов товарооборота ЕАЭС. К сожалению, в последнее время мы фиксируем снижение его объемов. За семь месяцев 2015 года снижение составляет около $100 миллиардов, или 38 процентов. За этим следует изменение структуры и утрата сложившихся экономических и торговых связей. Это происходит в период, когда Европа и Евразия переживают непростые времена», - подчеркнула Карине Минасян.

«Сейчас наши объединения нуждаются в дополнительных стимулах экономического развития. Мы предложили формулу, понятную для всех - «интеграция интеграций». Подготовлен и направлен в Брюссель документ о начале экспертного диалога высокого уровня для выработки действенных механизмов взаимодействия между Европейским и Евразийским экономическим союзами. Для сближения есть все необходимые условия», - считает Карине Минасян.
Ссылка: https://24.kg/sng/22144/
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